موعد ظهور قميص النادي الأهلي المصري الجديد

تمسك محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بموقفه الرافض للعفو عن عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق ومنتخب مصر الأول، بعد قيامه بالتوقيع على عقود رسمية لنادي الزمالك قبل تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

ورفض الخطيب وساطة هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة لإنهاء أزمة عبدالله السعيد لاعب الفريق بعد توقيعه للزمالك وما ترتب عليه من قرار عرضه للبيع أو الإعارة خارجيًا رغم تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء موسمين.

الساعات الماضية شهدت اتصالات متبادلة بين أبوريدة وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لإنهاء أزمة السعيد، خوفًا من تأثيرها على أداء اللاعب مع المنتخب استعدادًا لمنافسات كأس العالم وهو ما تم رفضه شكلاً وموضوعًا من جانب مسؤولي النادي الأهلي الذين تمسكوا بعرض اللاعب للبيع نهاية الموسم الحالي بعد توقيعه للزمالك.

وأكد الخطيب لهاني أبوريدة أن مسؤولي اتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني كوبر لا يحق لهم التدخل في هذه القضية، لأنها شأن خاص بالنادي، كما أن الأهلي لا يتدخل في قضية ضم اللاعب لمنتخب مصر من عدمه.

ومن جانب آخر، أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن عمرو جمال مهاجم الفريق حصل على موافقة النادي لاستكمال مدة إعارته حتى نهاية الموسم بفريق هلنسكي الفنلندي.

وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب فسخ تعاقده مع نادي بيدفيست الجنوب الأفريقي، وطلب من الأهلي أن يكمل إعارته في مكان آخر، للحفاظ على حقوقه في المشاركة بشكل أساسي وضمان فرصه في اللحاق بكأس العالم بروسيا 2018 مع المنتخب الوطني.

وأشار مدير الكرة بالأهلي، إلى أن الجهاز الفني وإدارة الكرة بالنادي وافقا على تغيير وجهة اللاعب حتى نهاية الموسم حفاظاً على مصلحته على أن ينهي إعارته بالنادي الفنلندي في الوقت نفسه الذي كانت ستنتهي به إعارته لنادي بيدفيست الجنوب الأفريقي.

وفي الإطار ذاته قال عبد الحفيظ إن “إدارة الكرة لم تتلق عروضاً رسمية بشأن النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق”.

وأوضح مدير الكرة، أن كافة العروض التي تصل النادي بشأن أي لاعب يتم دراستها وفقًا للقنوات الشرعية من خلال لجنة الكرة والتعاقدات وهو ما لم يحدث بشأن النيجيري أجاي حتى الآن.

يذكر أن اللاعب ينتظم حاليًا في معسكر المنتخب النيجيري لأداء مباراتين ضمن الأجندة الدولية الحالية على أن يعود نهاية الشهر الجاري للانتظام في تدريبات الأهلي.

وفي سياق آخر، رفض مؤمن زكريا لاعب الأهلي المعار إلى أهلي جدة السعودي فكرة العودة إلى القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء إعارته.

وأكد اللاعب لزملائه داخل الأهلي أنه سيطلب تمديد إعارته للنادي السعودي، ولن يعود إلى القلعة الحمراء رغبة منه في استكمال مشواره الاحترافي.

وأوضح أنه يعيش حالة من الاستقرار في كل شيء بالدوري السعودي وسيتمسك باستكمال رحلته مع ناديه.

كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن شركة سبورتا القائمة على ملابس الفريق قامت بتسليم الزي الجديد ماركة (ASC) أخيراً وسوف يظهر الفريق به خلال المباراة الودية أمام أهلي الفجيرة الإماراتي المقرر إقامتها يوم الـ 27 من شهر مارس الجاري في إطار الاحتفال باليوبيل الفضي لإنشاء النادي الإماراتي.

وتطير بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم الأحد المقبل برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق وتعود إلى القاهرة في اليوم التالي للمباراة.