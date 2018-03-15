السيسي عن فوز مصر بكأس العالم: “مفيش حاجة بعيدة عن ربنا” (فيديو)

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كأس العالم لكرة القدم بعد وصولها إلى القاهرة، اليوم الخميس، في زيارة ترويجية تستغرق 24 ساعة ضمن جولتها العالمية التي تسبق انطلاق البطولة في روسيا، في يونيو حزيران المقبل.

وتزور كأس العالم بصحبة وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 51 دولة من بينها مصر.

ووصلت الكأس إلى مصر قادمة من ساحل العاج، حيث كان في استقبالها بمطار القاهرة وفد حكومي من وزارتي السياحة والشباب والرياضة. واستقبل السيسي الكأس في احتفالية أقيمت في وقت لاحق وشهدت حضور الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر وقائد المنتخب عصام الحضري.

وقال السيسي خلال ندوة تثقيفية: “يجب أن يقدم الفريق ما يليق بمصر خلال البطولة؛ لأننا سنكون محط أنظار العالم”.

وأضاف السيسي عندما نظر إلى “كأس العالم”، قائلًا :”مفيش حاجة بعيدة عن ربنا”.

وأشار إلى أن العمل بشكل حقيقي مطلوب، وإذا تم العمل من جانب الفريق المصري بصورة مشرفة:”هييجي”، في إشارة إلى الفوز بكأس العالم في حالة العمل بجهد.

وأكد “السيسي” على أهمية تقديم الفراعنة، صورة جيدة عن مصر، وطالب المصريين الدعاء بكثافة حتى يحققوا ما يأملون به، وهو الفوز بكأس العالم

ومن المقرر أن يقوم وفد الفيفا المصاحب لكأس العالم في وجود اللاعب السابق كريستيان كاريمبو الفائز باللقب مع فرنسا عام 1998، بجولة في عدد من المواقع في القاهرة والجيزة؛ لمشاركة الشعب المصري فرحة وصول كأس العالم.

وستغادر الكأس العالمية مصر، صباح الغد، من مطار الغردقة متجهة إلى نابولي في إيطاليا، في بداية جولتها الأوروبية، قبل أن تواصل رحلتها بالتوجه إلى الأرجنتين.

وتشمل جولة كأس العالم زيارة 91 مدينة في 51 دولة في قارات العالم الست، ليشاهدها الملايين من محبي كرة القدم في كافة أنحاء العالم.