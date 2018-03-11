رسميًا.. الأهلي والزمالك والإسماعيلي يمثلون مصر في البطولة العربية

أخطر الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأحد، الاتحادَ المصري للعبة، بمشاركة أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي في النسخة المقبلة لبطولة دوري أبطال العرب.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا من الاتحاد العربي، يخطره فيه رسميًا بمشاركة الأندية الثلاثة في البطولة.

ويشارك في البطولة 32 فريقًا من اختيار الاتحادات المحلية وليس بناءً على تصفيات.

ويحصل الفائز بلقب النسخة المقبلة على 5 ملايين دولار، وهذه المكافأة أكبر من مكافأتي بطولتي دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال آسيا.

وتقام النسخة المقبلة بنظام الأدوار الاقصائية بناءً على مباراتَي ذهاب وإياب، يشار إلى أن الترجي التونسي هو بطل النسخة الأخيرة بفوزه على الفيصلي الأردني بنتيجة 3/2.