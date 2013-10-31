أبو تريكة يكشف عن دعمه لـحماس!

في بطولة أمم أفريقيا 2008 رفع محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر قميصه كاشفاً عن عبارة "تعاطفا مع غزة" عقب احرازه هدفاً في شباك السودان، وقتها قامت الدنيا ولم تقعد،غضب إسرائيلي ومطالبة بحذف الصورة من مؤشر البحث "جوجل"، وفرحة عربية ومصرية كبيرة باللاعب الخلوق.

وقتها لم يكن أبو تريكة قد أعلن عن دعمه لجماعة الإخوان المسلمين، كما حدث عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

والمتابع للأمر يجد أن تلك العبارة كانت بداية إعلان أبو تريكة لعلاقته بالإخوان أو تعاطفه معهم، فقطاع غزة تحكمه منظمة حماس الإخوانية، والحصار كان في أشده على القطاع منذ أن انفصلت حماس به، وأعلنت سيطرتها عليه بعيداً عن السلطة الفلسطينية.

ويذكر أن أبو تريكة لم يعلن عن دعمه للقضية الفلسطنية كاملة أو يدعو للمصالحة في لافتته، رغم إدراكنا الكامل للظلم الذي يقع على أهالي القطاع غير العاملين بالسياسة.

أكثر المقولات إثارة عن تلك اللافتة قيلت عقب ثورة 30 يونيو التي اندلعت في مصر وأطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي، قيل أن أبو تريكة لو رفع تلك اللافتة الآن سيحاكم بتهمة التخابر مع حماس.