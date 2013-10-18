ميدو "يسب الدين" لـ إكرامي وعاشور

القاهرةـ (خاص) من إبراهيم السيد

قال أحمد حسام ميدو، لاعب توتنهام الانكليزي السابق، إن هناك عددا من لاعبي المنتخب المصري تهربوا من مباراة غانا التي خسرها الفراعنة بستة أهداف لهدف.

وقال ميدو عبر عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي على تويتر إنه حصل على معلومات من طبيب منتخب مصر تؤكد أن عددا من اللاعبين ادعى الإصابة وسيشاركون مع ناديهم خلال أيام.

يذكر أن اللاعبين الذين تم تغييرهم للإصابة هما حسام عاشور وشريف إكرامي، لاعبا النادي الأهلي.

وكتب ميدو: "من الآخر مش عيب إن احنا نتغلب بس واضح إن في لعيبه شمال ولو اتاكدت هافضح دين ابوهم!!".

وتابع: "في حال مشاركة هؤلاء اللاعبين يجب فتح تحقيق معهم وعدم مشاركتهم دوليا مرة أخرى تحت أي ظرف".

يذكر أن المنتخب المصري كان قد فقد كل حظوظه في التأهل لكأس العالم عقب الخسارة القاسية أمام غانا في مباراة الذهاب.

كان النادي الأهلي قد كذب ادعاءات تهرب لاعبيه من المباراة الهامة، مؤكدا أن إصاباتهم كانت أكبر من استكمال المباراة الحساسة.