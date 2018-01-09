فيديو يُظهر سخرية لاعبي النادي الأهلي من مرتضى منصور عقب الفوز على الزمالك‎ (شاهد)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعبي النادي الأهلي المصري في مطار القاهرة، وهم ينتقدون مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ويشفقون على إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأبيض.

وفاز الأهلي على الزمالك أمس بثلاثية نظيفة ليرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة متقدمًا بفارق نقطتين أمام الإسماعيلي المتصدر السابق والذي فقد الصدارة للمرة الأولى منذ المراحل الأولى من المسابقة.

الزمالك من جانبه توقف رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع بعد أن تلقى خسارته الخامسة مقابل 4 تعادلات و8 انتصارات فقط من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض في الدوري حتى الآن.

وتواجد لاعبو بعثة فريق الأهلي في مطار القاهرة، استعدادًا للسفر إلى أبو ظبي، لخوض مباراة السوبر، أمام فريق المصري البورسعيدي، والمقرر لها الجمعة المقبل بستاد هزاع بن زايد.

الحديث كان بين أحمد عادل عبدالمنعم، وكريم نيدفيد، وباسم علي، وميدو جابر، انتقدوا فيه أداء أحمد الشناوي حارس نادي الزمالك، حيث قال أحمد عادل عبدالمنعم”إللي بيعمله الشناوي ده مالوش علاقة بالكورة”.

كما انتقد لاعبو الأهلي المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب قراراته الأخيرة، وأشفق البعض منهم على إيهاب جلال المدير الفني للزمالك بسبب ظروف الفريق الأبيض.

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من جهة أخرى وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار أبوظبي، لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس السوبر.

وكان وفد من مجلس أبوظبي الرياضي في استقبال البعثة الحمراء، التي تستعد لمباراة السوبر يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.