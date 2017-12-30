مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد.. تعرف على قائمة اللاعبين المشاركين وأنديتهم‎

أعلن النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، أسماء لاعبي الدوري المصري المقرر مشاركتهم في لقاء أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم السبت، في إطار دعم السلام ومحاربة الإرهاب.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات صحفية: “اللاعبون المصريون الذين سيشاركون مع الأهلي في مباراة أتلتيكو مدريد الودية هم: “محمد فاروق لاعب المقاولون العرب، ومحمود عبدالعزيز لاعب سموحة، وأحمد سامي لاعب مصر للمقاصة، ورامي صبري لاعب إنبي”.

وأضاف: “لن يشارك أي لاعب من الزمالك؛ بسبب ارتباط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بلقاء الأسيوطي، عصر اليوم، في بطولة الدوري العام، في حين اعتذر حسني عبدربه لاعب الإسماعيلي عن المشاركة في اللقاء ورفض إنبي مشاركة صلاح محسن”.

وتابع عبدالحفيظ: “اللاعبون العرب من المنتظر أن ينضموا إلى معسكر الفريق عقب تناول وجبة الغداء، وهم عمر عبدالرحمن “عموري” العين الإماراتي، فهد المولد لاعب اتحاد جدة السعودي، أحمد خليل مهاجم الجزيرة الإماراتي، إسماعيل مطر لاعب الوحدة الإماراتي، سيد ضياء لاعب الرفاع البحريني، إسماعيل عبداللطيف لاعب المحرق البحريني، بالإضافة إلى محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب اتحاد جدة، وحسام غالي لاعب النصر السعودي.

ويعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية لجميع اللاعبين الذين سيشاركون في مباراة أتلتيكو عقب تناول وجبة الغداء.

ويشرح البدري في المحاضرة الخطة التي سيخوض بها المباراة، بالإضافة إلى نقاط القوة والضعف في الفريق الإسباني.

وفي ذات الإطار، قرر مسؤولو الأهلي إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة أتلتيكو مدريد، والتي تجمع بينهما في الإسكندرية تحت شعار “معًا من أجل السلام”.

وجاء قرار إلغاء المؤتمر الصحفي بسبب شكوى مسؤولي النادي الإسباني من الإرهاق نتيجة السفر، ورغبتهم في الراحة قليلًا قبل بدء المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء اليوم.