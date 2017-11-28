الأهلي يواصل انتصاراته بالفوز على المصري.. تعرّف على ترتيب الدوري المصري

واصل الأهلي مسلسل انتصاراته في الدوري المصري الممتاز، وتغلَّب على المصري 2 / صفر، اليوم الثلاثاء، في الجولة الحادية عشرة من الدوري، التي شهدت أيضًا تعادل إنبي مع الأسيوطي سبورت سلبيًا، وفوز “المقاولون العرب” على طنطا 1 / صفر.

وسجل هدفيْ الأهلي وليد أزارو في الدقيقة 33، ووليد سليمان في الدقيقة 70.

ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط عن المصري صاحب المركز الثاني.

وبهذا الفوز حافظ الأهلي على سجله خاليًا من الهزائم، محققًا فوزه السادس على التوالي في الدوري، علما بأنه تعادل في مباراة واحدة فقط ولديه أربع مباريات مؤجلة.

فيما تعد هذه الخسارة الثالثة للمصري هذا الموسم، مقابل الفوز في سبع مباريات، والتعادل في مباراة.

أهداف مباراة المصري 0 – 2 الأهلي ضمن مباريات الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى المصرى#ONSPORT pic.twitter.com/25uSfsQXA9 — ON Sport (@ONsportEg) November 28, 2017

وفي المباراة الثانية، سقط فريق إنبي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الأسيوطي سبورت.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص، التي اُتيحت لهما أمام المرمييْن ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع إنبي رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، فيما رفع الأسيوطي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز “المقاولون العرب” على مضيفه طنطا 1 / صفر.

ويُدين “المقاولون العرب” بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد فاروق الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

ورفع “المقاولون العرب” رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف الأهلي، وتجمّد رصيد طنطا عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.