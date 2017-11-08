محمد صلاح يرد على سبب عدم تهنئة أبوتريكة بعيد ميلاده.. ويكشف موقفه من أتليتكو مدريد

رد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول، على الانتقادات التي وجهت له من قبل الجماهير المصرية، بسبب عدم توجيه التهنئة لمحمد أبوتريكة، زميله السابق في المنتخب، بمناسبة عيد ميلاده الـ39.

وقال صلاح في فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “لم أتجاهل عيد ميلاد أبوتريكة، كنت أول من قدم له التهنئة عبر الهاتف، وهو سيكون قريبًا في إنجلترا وسنحتفل بهذه المناسبة”.

وعن الانتقال لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني قال صلاح: “هذه الأمور لا يمكن الحديث عنها في الوقت الحالي والأمر ليس بيدي”.

وبسؤاله عن منتخب مصر قال: “نمتلك مجموعة مميزة من النجوم الدوليين، والمنتخب قادر على الفوز على غانا بين جماهيرها، لقد نجحنا في كسر عقدة مجدي عبدالغني والتأهل لكأس العالم بعد غياب طويل، وسنسجل في البطولة”.

وأضاف صلاح: “لأول مرة سأغيب عن معسكر المنتخب منذ 6 سنوات، وعن زميلي أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك، والذي سيتواجد بغرفته وحيدًا في المنتخب”.

واختار محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، هدفه في شباك آرسنال بالمباراة التي جمعت الفريقين بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” الأجمل له هذا الموسم، وهي المباراة التي انتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة.