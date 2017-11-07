الجونة يفجّر أولى مفاجآت كأس مصر بالفوز على طلائع الجيش والصعود لدور الـ16

فجّر فريق الجونة، المنافس بدوري الدرجة الأولى المصري لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله لدور الـ16 ببطولة كأس مصر، إثر تغلبه على طلائع الجيش 2 / 1، اليوم الثلاثاء، في دور الـ32 من البطولة.

وكان طلائع الجيش هو البادئ بالتسجيل عن طريق حسن يوسف في الدقيقة العاشرة، إلا أن أسامة رجب لاعب الجونة سجل هدفين في الدقيقتين 24 و60، ليهدي فريقه بطاقة التأهل لدور الستة عشر.

ومن المقرر أن يلتقي الجونة في دور الستة عشر مع الفائز من المباراة التي ستقام، غدًا الأربعاء، بين الإنتاج الحربي وبترول أسيوط.

كما انتزع فريق بتروجيت بطاقة التأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس مصر لكرة القدم بتغلبه على البنك الأهلي 1 / صفر.

ويدين بتروجيت بالفضل في هذا الفوز للاعبه مصطفى شبيطة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43.

ويلتقي بتروجيت في دور الستة عشر مع الفائز من المباراة التي تجمع بين سموحة والأولمبي يوم 10 من الشهر الجاري.