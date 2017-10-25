مهاجم النادي الأهلي المصري الهارب يعترف بمرضه النفسي

أكد حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي المصري، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيصدر قراره قريبًا في قضية الإيفواري سليماني كوليبالي الهارب عن القلعة الحمراء في شهر مايو الماضي.

وقال عبدالرازق في تصريحات لفضائية “دي ام سي”: “خلال أيام قليلة سيصدر الاتحاد الدولي الحكم في قضية كوليبالي، ومن المؤكد أن القرار سيكون لصالح الأهلي بعدما خدع المسؤولين”.

وفجّر عبدالرازق مفاجأة بعدما أكد أن كوليبالي اعترف بأنه كان مريضًا نفسيًا في الفترة من 2015-2016 وعاد له المرض مرة أخرى عندما كان لاعبًا في الأهلي، حيث قدم للفيفا ذلك وهو ما يدين اللاعب ويثبت خداعه للمسؤولين.

وتابع: “من المستحيل أن يجبر الأهلي أي لاعب على السجود، أو أي نادٍ آخر في مصر”.

وأشار إلى أن ما يتردد عن دخول النادي في مفاوضات من أجل تسوية قضية كوليبالي ليس له أساس من الصحة.