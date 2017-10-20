الزمالك يتلقى أول هزيمة له أمام سموحة والإسماعيلي يرتقي لوصافة ترتيب الدوري المصري

سقط فريق الزمالك في فخ الخسارة أمام ضيفه سموحة صفر / 2، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في المرحلة السادسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا فوز الإسماعيلي على الداخلية 2 / 1 وتعادل المصري مع الرجاء وبتروجيت مع وادي دجلة 2 / 2.

سجل هدفي سموحة محمد حمدي ومحمود عبد العزيز في الدقيقتين الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و65 على الترتيب.

ورفع سموحة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الزمالك عند تسع نقاط في المركز السادس.

يذكر أن هذه المباراة هي الثالثة للزمالك دون تحقيق الفوز، حيث يرجع آخر فوز حققه الزمالك ليوم 22 أيلول/سبتمبر، عندما تغلب على المصري 2 / 1.

وتعد هذه الخسارة هي الأولى للزمالك هذا الموسم، حيث كان الفريق قد حقق انتصارين وتعادل ثلاث مرات.

وبهذا الفوز، حافظ سموحة على سجله خاليًا من الهزائم، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مثلها.

وفي المباراة الثانية، واصل الإسماعيلي انطلاقته المميزة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، بتغلبه على الداخلية 2 / 1.

تقدم الإسماعيلي بهدف سجله حسني عبد ربه من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة وتعادل محمد شعبان زيكا للداخلية في الدقيقة 24، قبل أن يسجل دييجو كالديرون هدف الفوز للإسماعيلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المصر المتصدر، في حين توقف رصيد الداخلية عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر.

يذكر أن الإسماعيلي لديه مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

وفي المباراة الثالثة، سقط فريق المصري في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الرجاء.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع المصري رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب ، بينما حصد الرجاء أول نقطة له هذا الموسم، ليظل في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي المباراة الرابعة، تعادل بتروجيت مع وادي دجلة 2/2.

سجل هدفي بتروجيت محمد دبش ومحمد رجب في الدقيقتين 73 و80 ، في حين سجل هدفي وادي دجلة محمد شريف وواتارا إيسوف في الدقيقتين الثامنة و57.

ورفع بتروجيت رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن، وتوقف رصيد وادي دجلة عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.