أزمة قلبية تداهم لاعبًا في الدوري المصري (فيديو)

تعرض محمد مرسي، لاعب وسط فريق طنطا، لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش في الجولة السادسة للدوري المصري التي انتهت بالتعادل دون أهداف.

وسقط اللاعب بشكل مفاجئ في أرض ملعب جهاز الرياضة العسكري مما أثار الرعب بين زملائه، وتم نقل اللاعب للمستشفى للاطمئنان على إصابته.

وأكد عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادي طنطا في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” تعليقاً على الواقعة أن التشخيص المبدئي لحالة اللاعب يتمثل في تعرضه لأزمة في القلب ومشاكل حادة في التنفس موضحاً أن اللاعب سيخضع لفحص طبي شامل ولن يغادر المستشفى قبل الاطمئنان عليه.

وأضاف: ” نسعى للتأكد من مسألة إصابة اللاعب بمشاكل قلبية وسنقوم بعلاجه بشكل شامل”.