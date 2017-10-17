“ميدو” يحرّض مهاجم النادي الأهلي المصري على الرحيل (فيديو)

وجّه أحمد حسام “ميدو”، اللاعب الدولي السابق والمدير الفني لفريق وادي دجلة المصري، رسالة إلى مهاجم الفريق الكروي في النادي الأهلي المصري عماد متعب مفادها “الرحيل”.

وقال “ميدو” في تصريحات تلفزيونية: “رسالتي إلى متعب هي أنه إذا أراد التواجد في كأس العالم لا بد أن يرحل عن الأهلي”.

وأضاف: “متعب إذا تواجد في الملعب مع أي فريق وأحرز أهدافًا سينضم على الفور لمنتخب الفراعنة، وسيتواجد في كأس العالم بروسيا، خاصة في ظل أزمة المهاجمين التي يعاني منها منتخب مصر حاليًا”.

وتابع العالمي: “استمرار عماد متعب في الأهلي يُضعف من فرصه في الانضمام للمنتخب في ظل التجاهل الذي يعانيه، خاصة بعد أزمته الأخيرة مع مدرب الأحمر حسام البدري”.

يذكر أن “عماد متعب” دخل في أزمة جديدة مع حسام البدري في مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري عندما رفض تعليمات البدري بالنزول إلى أرض الملعب للمشاركة في اللقاء كبديل في الدقائق الأخيرة قائلاً له: “أنت لسه فاكرني”، ليصبح مصير متعب مع الأهلي في الفترة المقبلة مجهولاً.