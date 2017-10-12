مصر.. محمد صلاح يعفو عن سارق والده

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن صلاح غالي، والد النجم المصري محمد صلاح تعرض لعملية سرقة من سيارته.

وتعرض والد محمد صلاح لعملية سرقة بقيمة 30 ألف جنيه، لكن السلطات تمكنت من الوصول إلى الفاعل، وتبين أن حارس عقار بالمنطقة وراء السرقة.

وأوضح صلاح غالي، أن نجله محمد صلاح أجرى معه اتصالًا للاطمئنان عليه، وطالبه بمساعدة أسرة المتهم، والبحث عن فرصة عمل له، والتنازل عن المحضر، كما طالب وسائل الإعلام بعدم نشر صور المُتهم، لأنه تنازل عن المحضر.

وكان محمد صلاح على موعد مع التاريخ، الإثنين الماضي، بعد أن سجل هدفين في مباراة مصر والكونغو، ليقود المنتخب المصري إلى كأس العالم بعد غياب استمر 28 عامًا.