فينغر يهنئ مصر ومحمد النني بالتأهل لكأس العالم بعد طول انتظار

هنأ أرسين فينغر مدرب أرسنال الإنجليزي لاعبه محمد النني ومنتخب مصر على الوصول لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد طول انتظار.

وقال المدرب الفرنسي المخضرم في فيديو نشره النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز بصفحته على فيسبوك اليوم الخميس “أعرف أنه أمر استثنائي بسبب عدم تأهل مصر إلى كأس العالم منذ فترة طويلة”.

ولم تتأهل مصر لكأس العالم منذ نسخة 1990 أي قبل عامين على ميلاد النني لاعب وسط أرسنال.

وأضاف فينغر في رسالة لمشجعي أرسنال في مصر “لكنكم نجحتم هذه المرة. نحن سعداء هنا وفخورون بلاعبكم محمد النني وهذا انجاز استثنائي بالنسبة له أيضا بعدما شارك بشكل رائع مع المنتخب”.

ويلعب النني باستمرار في تشكيلة مصر الأساسية تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر والتي بلغت أيضا نهائي كأس الأمم الافريقية 2017.

وساهم النني في صناعة الهدف الأول في الفوز 2-1 على الكونجو بفضل ثنائية صلاح يوم الأحد الماضي لتحسم مصر تأهلها للنهائيات العالمية للمرة الثالثة في تاريخها.

وتابع فينغر “أحسنتم صنعا وأتمنى أن تظهروا بأداء رائع في كأس العالم”.