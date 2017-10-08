شاهد انهيار محمد صلاح بعد هدف الكونغو (فيديو)

انهار محمد صلاح لاعب منتخب مصر من الحزن، عقب إحراز منتخب الكونغو هدف التعادل في الدقيقة 87 قبل أن يسجل صلاح هدف فوز الفراعنة من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وتأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم 2018، عقب فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمد صلاح في اللقاء الذي أُقيم بينهما على استاد برج العرب في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وجاء تأهل المنتخب عقب احتلاله قمة المجموعة الخامسة بعد مرور 5 جولات من فعاليات المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمة وحيدة

ويتبقى في المجموعة جولة أخيرة، إذ يلتقي خلالها منتخب مصر مع غانا، ويلتقي الكونغو مع أوغندا.