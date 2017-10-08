مكافأة ضخمة للاعبي المنتخب المصري بعد التأهل إلى كأس العالم

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن مكافأة لكل لاعب في المنتخب الوطني بعد التأهل رسميًا إلى كأس العالم في روسيا 2018.

وقرر السيسي صرف مكافأة مالية قدرها مليون ونصف مليون جنيه لكل لاعب في المنتخب المصري بعد التأهل لكأس العالم عقب الفوز على الكونغو 2/1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكتب السيسي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: “أتوجه بالتحية والتقدير لرجال المنتخب الوطني على الأداء البطولي وتأهلهم إلى نهائيات كأس العالم، كما أتوجه بالتهنئة لجموع الشعب المصري العظيم على هذا الفوز الذي تحقق بعد أن تعالت الصيحات والهتاف بكلمة تحيا مصر”.

وجمع المنتخب المصري 12 نقطة من 5 مباريات، بفارق 4 نقاط عن الكونغو، ليضمن مقعدًا في المونديال، بعد الغياب عن آخر 8 نسخ، إذ تعود آخر مشاركة له إلى مونديال 1990.