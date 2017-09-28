بيسيرو متفائل و أروابارينا يحذّر لاعبيه قبل مباراة الشارقة والوصل في الدوري الإماراتي

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب فريق الشارقة، جاهزية فريقه قبل مواجهة الوصل بعد غدٍ السبت في المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتركيز العالي والحماس والأسلوب الدفاعي المحكم من أجل تحقيق الفوز.

وقال بيسيرو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، للحديث عن المباراة: “فريقي عانى في الجولات الماضية من عدم اكتمال الصفوف حيث كانت جميع الفرق تتدرب بجاهزية كاملة، وهو الأمر الذي انعكس سلبًا على جاهزية الفريق، خاصة مع بداية الدوري، ومعظم اللاعبين الأجانب لم يكملوا مع الفريق سوى عشرة أيام، والبعض لم يتدرب بالشكل الكافي”.

وتابع: “الوصل يضم في صفوفه لاعبين مميزين، مثل البرازيلي فابيو دي ليما، ونعلم جيداً خطورته، لذلك سيكون الحذر والأسلوب الدفاعي المحكم هما الورقة، التي سيتعامل بها في مواجهة الوصل، وثقتي كاملة في قدرات لاعبي الشارقة للحد من خطورة جميع اللاعبين المميزين في صفوف المنافس”.

وأضاف:”ينبغي علينا التعامل مع الوصل بنفس الأسلوب، الذي تعاملنا معهم به في مسابقة كأس رئيس الدولة، وحققنا الفوز عليهم برباعية”.

من جانبه، قال الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب فريق الوصل: “مباراتنا أمام الشارقة في ثالث جولات المسابقة ستكون مهمة مثل جميع مباريات البطولة، ورغبة الفريق هي تحقيق الفوز لمواصلة النتائج الإيجابية”.

وأشار أروابارينا إلى صعوبة المباراة كونها أمام خصم قوي وعنيد يقوده مدرب كبير لديه القدرة على تحقيق ما يريد في مباريات فريقه، ويضم بين صفوفه عناصر جيدة، إضافة إلى ضم العناصر القوية من لاعبين أجانب ومحليين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف أروابارينا: “نستعد بشكل قوي للمباراة المقبلة أمام الشارقة مثل جميع المباريات التي نخوضها، وندخل اللقاء بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث رغم صعوبة المباراة، خاصة أنها أمام فريق كبير يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره، وذلك من أجل مواصلة النتائج الجيدة التي حققناها منذ بداية الموسم، وتحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره”.

وأكمل أروابارينا”: أسعى دائما إلى تحسين الأداء ومعالجة الأخطاء لأن الفوز في الرياضة يتحقق من خلال الاستفادة من أخطاء المنافس، وبعد كل مباراة نكتشف أننا ارتكبنا أخطاء كبيرة كلفتنا الكثير، فنقوم بدراستها ونعمل على معالجتها في التدريبات، خاصة أنها أخطاء فردية، لنتفاداها في المباريات المقبلة”.

وختم أروابارينا قائلاً: جميع اللاعبين جاهزون للمباراة المقبلة، باستثناء خالد سبيل ويوسف الزعابي اللذين مازالا يواصلان علاجهما، وسيف السويدي وعلي صالح المتوقع انضمامهما لمنتخب الشباب في الفترة المقبلة”.

برانديللي: النصر والجزيرة يمتلكان شخصية قوية قبل لقاء السبت في الدوري الإماراتي.

شدّد الإيطالي تشيزاري برانديللي، مدرب فريق النصر، على صعوبة مباراة فريقه ضد مضيفه الجزيرة بعد غدٍ السبت، في المرحلة الثالثة ببطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم، مطالبًا في الوقت نفسه لاعبيه بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.

وأشار برانديللي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إلى أن بطولة الدوري هذا العام تشهد تنافساً على أعلى مستوى، وأن مستويات الفرق متقاربة، وهو ما يجعل كل مباراة قوية دون النظر لوضع الفريق في جدول الدوري.

وقال برانديلي:”في المباراة السابقة التي جمعتنا مع الوحدة، لم نكن نستحق الهزيمة، ولكن هذا هو حال كرة القدم، على اللاعبين أن يقاتلوا على أرض الملعب من أجل تحقيق الفوز، ولن ندفن رؤوسنا في الرمال”.

وأضاف:”المباراة ستكون قوية، وممتعة للجماهير لأن الفريقين يمتلكان شخصية قوية، وسيلعبان من أجل الفوز لطي صفحة الجولة الماضية، وغياب أحمد خليل لن يؤثر على فريق الجزيرة، فهو فريق جيد ويمتلك الحلول البديلة ” .

وحول غياب المهاجم البرازيلي فاندرلي عن التهديف ، قال برانديلي: ” إنه لاعب مميز وغيابه عن التهديف حالة يمر بها كل مهاجمي العالم في بعض الأوقات، ولكنه يمتلك من القوة والمهارة ما يُمكنه من العودة إلى هزّ شباك الخصوم، ولن يتحقق ذلك إلا بمساعدة الفريق له، وخلق أكثر من فرصة للتهديف خلال المباراة”.

من جانبه، قال الهولندي تين كات، مدرب الجزيرة:”الظروف متشابهة في مواجهة النصر، وفريقي يعاني من سوء حظ غريب في الفترة الحالية بسبب الاصابات، والعناصر الجديدة في الفريق تحتاج إلى وقت لمزيد من العطاء والقوة”.

ويحتل الجزيرة المركز السادس في ترتيب المسابقة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين أمام النصر، صاحب المركز الثامن.