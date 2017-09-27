عقب حل أزمة الفندق.. منتخب الكونغو يخطر مصر بموعد وصوله لمواجهته بتصفيات كأس العالم

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء إخطارا من نظيره الكونغولي يعلن فيه وصول بعثة منتخبه الأول للعاصمة المصرية القاهرة في الساعات الأولى من صباح السابع من تشرين الأول/أكتوبر القادم لمواجهة المنتخب المصري في اليوم التالي.

ويحل المنتخب الكونغولي ضيفاً على منتخب مصر في الثامن من الشهر المقبل باستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة بروسيا العام القادم.

وفي سياق متصل، انتهت أزمة فندق إقامة بعثة الكونغو في فنادق برج العرب بعدما اشتكوا من ارتفاع الأسعار حيث حصل مسؤولو الكونغو على تخفيض من أحد الفنادق الكبرى بالمنطقة، وتحملت وزارة الرياضة في الكونغو تكاليف الحجز والإقامة.

وربما ستكون هذه الجولة حاسمة في تأهل المنتخب المصري لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاما، حال فوزه على المنتخب الكونغولي وتعثر منتخب أوغندا أمام ضيفه المنتخب الغاني في لقائهما بالجولة ذاتها يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر القادم.

ويتربع منتخب مصر على صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، فيما يحتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، ويقبع منتخب الكونغو، الذي تلاشت آماله نهائيات في الصعود للمونديال، في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة.