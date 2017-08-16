وزير الرياضة العراقي يوضح قصة صورة “شاب مع سيارة” داخل ملعب كربلاء (فيديو)

وجه وزير الشباب والرياضة العراقي، عبد الحسين عبطان، بفتح تحقيق بخصوص ما نشر من صور لشاب مع سيارة داخل ملعب كربلاء الدولي، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاقبة المتسببين بهذا “التجاوز”.

ونقل بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أنه قام صاحب سيارة نوعها “فورد” حمراء، وصديق له بالدخول إلى مضمار الساحة العشبية لملعب كربلاء الدولي الذي يعتبر من المنشآت الحكومية، دون موافقات رسمية، مبينا أن “الأمر تسبب بأضرار بالمال العام وأساء إلى الوزارة؛ خاصة ونحن مقبلون على رفع الحظر الدولي عن ملاعبنا”.

وووفقا لما قاله عبطان، فإنه تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل وزير الشباب والرياضة، واحتجاز السيارة والشخص الذي ظهر في الصورة، بعد رفع دعوى قضائية في أحد مراكز شرطة المحافظة لاتخاذ الإجراءت القانوية بحقه، بتهمة الاستهتار بالممتلكات العامة.

وأوضح أن صاحب السيارة، وهو صديق لأحد المقاولين، دخل الملعب بسيارته ومعه صديق له بذريعة إيصال بعض الحاجيات للمقاول، وقام باتخاذ صورة لصديقه مع السيارة على الأرضية العشبية للملعب، مضيفا أن الشرطة ألقت القبض على صاحب السيارة وصديقه.

وصرح وزير الرياضة العراقي قائلا: “ما حدث أمر جنوني وطائش وإدارة الملعب كيف تسمح بذلك؟فمن الممكن أن يدخل شخص ما بقنبلة، هذه الأخطاء إساءة كبيرة لكل المنظومة وسيكون هناك عقوبات للجميع”.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت صورًا لأحد الأشخاص مع سيارة تقف على أرضية ملعب كربلاء الدولي؛ ما أثار جدلا واسعا بخصوص هذا التصرف الذي عده نشطاء بأنه تجاوز على الممتلكات العامة.