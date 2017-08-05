مواجهة كبيرة على لقب البطولة العربية بين الترجي والفيصلي

سيسعى الترجي التونسي والفيصلي الأردني إلى الفوز بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم، عندما يلتقيان في المباراة النهائية غدًا الأحد في استاد الإسكندرية.

ويأمل فوزي البنزرتي، مدرب الترجي بطل تونس، في التتويج باللقب العربي من أجل إضافة لقب جديد لفريقه قبل التفرغ لدوري أبطال أفريقيا، بينما يرغب نيبوشا يوفوفيتش مدرب الفيصلي القادم من الجبل الأسود في إضافة لقب ثالث لفريقه بعد تتويجه بالدوري والكأس المحليين.

وعن المواجهة قال البنزرتي: “ستكون مواجهة صعبة لأننا نواجه فريقًا طموحًا يعتقد أنه اقترب كثيرًا من اللقب بعد نتائجه المتميزة”.

وتابع: “شاهدت مباريات الفيصلي مسجلة، ولم أتابع لقاءه مع الأهلي المصري في الدور قبل النهائي، لكني أعرف الكثير عن مستوى لاعبيه وسأسعى لتحقيق هدفنا الأسمى بالعودة إلى تونس باللقب”.

وبلغ الترجي المباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الثالثة في الدور الأول بالعلامة الكاملة، كما فاز في الدور قبل النهائي على الفتح الرباطي المغربي 2/1.

من جانبه، قال يوفوفيتش إنه جاء إلى مصر من أجل هدف واحد وهو الفوز باللقب العربي.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: “الفيصلي حصان جامح وسيسعى لتحقيق هدفه ونقدر قدرات وخبرات الترجي”.

وتابع: “سنتعامل مع المباراة بحذر شديد، لكننا سنهاجم لتحقيق أهدافنا”.

ووصل الفيصلي إلى نهائي البطولة بعد تحقيقه العلامة الكاملة في الدور الأول أيضًا، كما أنه فاز على الأهلي بطل مصر في الدور قبل النهائي 2/1.