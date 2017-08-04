شباب رفح أول فريق من قطاع غزة يحرز لقب كأس فلسطين

أحرز فريق شباب رفح، من قطاع غزة، اليوم الجمعة، لقب كأس فلسطين لكرة القدم بعد تعادله سلبيًا مع أهلي الخليل من الضفة الغربية، في مباراة الإياب.

وكان فريق شباب رفح قد فاز في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب اليرموك في غزة الثلاثاء الماضي، بهدفين نظيفين ليتوّج باللقب بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2 / صفر.

وخاض شباب رفح المباراة في ظل غياب عشرة من لاعبيه، حيث منعت السلطات الإسرائيلية انتقالهم من قطاع غزة إلى الضفة الغربية عبر حاجز (بيت حانون/إيرز).

وهذه المرة الأولى التي يتوّج فيها فريق من قطاع غزة بلقب كأس فلسطين، بعد أن كان أهلي الخليل قد فاز باللقب في أول نسختين من البطولة في الموسمين الماضيين.