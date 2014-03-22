الترجي يتعادل مع ريال باماكو في دوري أبطال أفريقيا

تونس - واصل المهاجم هيثم الجويني تألقه ليقود فريقه الترجي التونسي للتعادل خارج ملعبه أمام ريال باماكو المالي بهدف لمثله في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم السبت.

ووضع الجويني الترجي في المقدمة في الدقيقة 27، لكن موسى دومبيا أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 78.

ولم يخيب الجويني رجاء مدربه الهولندي رود كرول الذي أعاده للأضواء بعد ابتعاده عن التشكيلة الأساسية منذ العام الماضي، وواصل صحوته التهديفية بتسجيله الهدف السادس في أربع مباريات متتالية.

ولعب الترجي بشكل جيد في الشوط الأول قبل أن يتمكن من هز شباك منافسه، لكن الفريق المالي ضغط في الشوط الثاني بقوة على دفاع ضيفه مستغلاً تراجع مستواه بسبب الارهاق.

وبعد محاولات متكررة على دفاع الترجي نجح الفريق صاحب الأرض في إدراك التعادل من تسديدة قوية.

وبتعادله وضع الترجي الذي بلغ الدور النهائي ثلاث مرات في الأعوام الأربعة الأخيرة قدماً في دور الثمانية قبل لقاء الحسم على أرضه وأمام جماهيره الأسبوع المقبل.