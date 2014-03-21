القادسية يتعادل مع الوحدة في كأس الاتحاد الآسيوي

الكويت - تعادل القادسية الكويتي مع ضيفه الوحدة السوري بهدف لمثله اليوم الجمعة ليعزز صدارته للمجموعة الثالثة في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وهذه ثاني مباراة يخوضها القادسية في أربعة أيام ضد الوحدة في كأس الاتحاد الآسيوي بعدما فاز على الفريق السوري 3-1 في استاد الصداقة والسلام في الكويت يوم الثلاثاء الماضي.

وأقيم هذا اللقاء أيضا على أرض القادسية بعدما تم تقديم موعد المباراة من تاريخها الأصلي بعد أسبوعين بسبب الحرب في سوريا.

وجاء الهدفان في الشوط الأول من ركلتي جزاء حيث تقدم ماهر السيد للوحدة في الدقيقة 28 وأدرك التعادل للقادسية مهاجمه السوري عمر السومة في الدقيقة 39‭.‬

ورفع القادسية رصيده الى ثماني نقاط من أربع جولات واقترب من حجز مقعده في دور الستة عشر بينما يتذيل الوحدة الترتيب بنقطة وحيدة.