التونسي نبيل معلول ينتقل إلى المغرب لقيادة الرجاء

الرباط - أعلن الرجاء البيضاوي بطل المغرب توصله إلى اتفاق مبدئي مع المدرب التونسي نبيل معلول لقيادة الفريق الأول بعقد لعام ونصف العام على أن يكون توقيع العقد الأربعاء المقبل.

وسيتولى معلول مدرب الترجي ومنتخب تونس السابق قيادة الرجاء خلفا لمحمد فاخر الذي أقيل من منصبه الخميس بسبب تراجع النتائج.

وقال الرجاء بموقعه على الأنترنت إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع معلول وسيكون في انتظار وصوله إلى الدار البيضاء من أجل توقيع العقد النهائي الأربعاء المقبل.

ومن المنتظر بذلك أن يقود معلول فريقه الجديد في كأس العالم للأندية المقرر أن تنطلق في المغرب بعد أقل من اسبوعين.

وقال محمد بودريقة رئيس الرجاء لوسائل إعلام محلية إن معلول سيوقع عقدا لمدة عام و نصف العام وسيكون مطالبا بالاحتفاظ بلقب الدوري والوصول إلى أدوار متقدمة في دوري أبطال افريقيا.

ويحتل الرجاء المركز الخامس في الدوري برصيد 16 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن الصدارة وسيلعب يوم الثلاثاء المقبل مع حسنية أغادير في لقاء سيشرف عليه المدرب المؤقت هلال الطائر.

واستبعد الرجاء لاعبه حسن المعتز من تشكيلة الفريق في كأس العالم للأندية بسبب الإصابة وضم بدلا منه المهاجم ياسين الصالحي.