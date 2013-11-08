ملك الأردن يتبرع بنصف مليون دولار لمنتخب بلاده

عمان- قدم الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن تبرعا ماليا لمنتخب بلاده قيمته 350 ألف دينار (نحو 500 ألف دولار) خلال برنامج تلفزيوني لدعم الفريق الذي يستعد لمواجهة أوروجواي للوصول إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2014.

وقال الملك في اتصال هاتفي مع البرنامج الذي يبثه التلفزيوني الوطني الجمعة: "يعطيكم ألف عافية ونشكر الجميع على جهودهم الرائعة كلنا خلف النشامى وإن شاء الله تكون النتائج على قدر المعنويات العالية".

وتابع: "تحياتي للجميع وأتمنى التوفيق لمنتخبنا وتحياتي أيضا لجميع من شارك معكم اليوم في هذا الجهد من داخل الأردن وخارجه وأيضا حبيت أشكر أصحاب السمو الأمراء الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد اللذين باستمرار يدعما المنتخب الوطني الأردني".

وأضاف: "بغض النظر عن النتيجة الأسبوع القادم أنا كثير فخور بالشباب والنشامى وإن شاء الله يرفعوا معنوياتنا".

وسيلتقي الأردن مع أوروجواي هذا الشهر في مباراتي ذهاب وإياب في الجولة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستقام في البرازيل العام المقبل.

وفتح التلفزيون الأردني جميع قنواته في حملة لدعم المنتخب جمعت حتى الآن أكثر من مليوني دولار.

حسام حسن مدرب الأردن عبر في تصريحات صحفية بعد وصوله من قطر إلى مطار الملكة علياء الدولي عن أمله في تأهل فريقه إلى نهائيات كأس العالم.