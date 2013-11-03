حمد بن خليفة يصرّ على منصبه رغم أزمته الصحية

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الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني يقول إنّه يملك الإصرار على إكمال مشوار ترأّسه للاتحاد القطري لكرة القدم.