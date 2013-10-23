حقيقة سب العميد للاعبي منتخب الأردن بـ"ألفاظ نابية"

القاهرة (خاص) من إبراهيم السيد

قالت تقارير صحفية مصرية وأردنية إن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الأردني سب لاعبيه بألفاظ نابية عقب التعادل مع عمان بتصفيات كأس آسيا لكرة القدم.

وأشارت ذات التقارير إلى أن عميد لاعبي العالم كان منفعلاً للغاية عقب المباراة، فسب لاعبيه وهو ما يهدد استقرار الأردن قبل مواجهة أوروجواي في ملحق تصفيات كأس العالم.

وأكد مصدر قريب الصلة من حسام حسن لـ"إرم" أن المدير الفني السابق لنادي الزمالك لم يسب اللاعبين على الإطلاق على الرغم من كونه كان قاسياً في انتقادهم.

أحد لاعبي المنتخب الأردني شدد على نفس المعنى، مشيراً إلى أن المدير الفني للنشامى كان منفعلاً عقب التعادل، وقسى على اللاعبين في الانتقادات لكنه لم يتجاوز في حق أحد.

يذكر أن حسام كان يعاني من نفس الأزمة إبان توليه المهمة الفنية لنادي الزمالك، حيث تسبب انفعاله الشديد في خلافات كبيرة مع نجوم الفريق.