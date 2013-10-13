عشيقة رونالدو السرية تشكك في قدراته الجنسية

مدريد - تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي الإسبانية خبر نشرته مجلة "كور" الإسبانية عن علاقة سرية تجمع نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو مع فتاة برازيلية تدعى كاتي سايلس

كاتي نشرت عبر موقعها الخاص على "الفيسبوك" سر العلاقة التي تجمعها مع رونالدو وقالت أنها في بداية العلاقة كانت سعيدة جداً ولكنها اكتشفت أنه غير مؤهل جنسياً وطلبت منه قطع العلاقة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التشكيك بقدرات رونالدو الجنسية فقد أشارات صديقته الإيطالية السابقة عارضة الأزياء نيكول مينيتى قبل نحو 8 شهور إلى الموضوع ذاته حين وصفته "بالأسوء جنسياً" ، حيث أقامت معه علاقة في إحدى فنادق العاصمة الإسبانية "مدريد" حينما كانت خطيبته الروسية إيرينا شايك فى ميامي، وشوهد وهو يخرج من غرفتها بعد منتصف الليل لتنقل بعدها الصحف الإيطالية تصريحات على لسان العشيقة السرية بأنه أسوأ رجل قضت معه ليلة غرامية.