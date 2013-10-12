الفيفا يطلب ضمانات أمنية من مصر قبل لقائها أمام غانا

القاهرة - طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من مصر توفير ضمانات أمنية عقب طلب غانا نقل مباراة الفريقين ضمن الجولة الفاصلة بالتصفيات الإفريقية‭ ‬المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم من القاهرة بسبب مخاوف أمنية.

واستجاباً لطلب غانا أمهل الفيفا الإتحاد المصري لكرة القدم حتى 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لتقديم ضمانات أمنية شاملة لمباراة الإياب بين البلدين. وسيتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى نهائيات كأس العالم بالبرازيل.

وأكد الإتحاد الدولي أنه سيبحث إمكانية نقل المباراة المقررة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل من القاهرة اذا لم يقتنع بالخطط الأمنية المصرية.

وقال جيروم فالك الامين العام للإتحاد الدولي في خطاب لكلا الإتحادين "على الرغم من أن آمالنا وتمنياتنا تنصب على عودة الوضع الأمني (في مصر) إلى طبيعته.. فإننا سنضطر للبحث عن بدائل في حال لم يكن الوضع كذلك في نوفمبر."

وأضاف "سنستمر في مراقبة الوضع."

وأرسل الاتحاد الغاني لكرة القدم خطاباً إلى الفيفا قال فيه: "نحن نشعر بقلق بالغ بشأن أمن وسلامة بعثتنا ومشجعينا إذا ما اقيمت المباراة في مصر حيث تشير الأحداث بوضوح إلى ان بعثتنا قد تتعرض لخطر مع استمرار العنف وعدم توفر الأمن في البلاد."

وستستضيف غانا مباراة الذهاب يوم الثلاثاء المقبل في كوماسي.