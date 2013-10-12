تونس تحلم بالفوز على الكاميرون للتأهل لكأس العالم

تونس- ربما تعلم منتخب تونس الدرس بعد أن كاد يودّع التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2014 لكنه يبقى في حاجة لاجتياز عقبة الكاميرون قبل التأهل إلى النهائيات للمرة الخامسة في تاريخه.

وسيتعين على تونس أولاً الفوز في ملعبها أمام الكاميرون الأحد في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية قبل أن تخوض مباراة الإياب الصعبة في ضيافة المنافس الشهر المقبل.

وقال الهولندي رود كرول الذي تولى مؤخراً تدريب تونس "رغم أنّ الوقت لم يكن كافياُ لكن بذلنا كل ما في وسعنا من أجل الوصول بالفريق إلى قمة الجاهزية بدنياُ وفنياُ يوم المباراة ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تدعم فرصنا قبل لقاء العودة".

وحاول كرول الذي سيتولى مسؤولية تونس في المباراتين الحاسمتين أمام الكاميرون تحفيز لاعبيه قائلاً "اللعب في كأس العالم حلم كل لاعب كرة قدم وقد لا تتاح الفرصة إلا مرة واحدة في العمر ويجب أن نتمسك بها".

وستفتقد تونس جهود ثنائي قلب الدفاع كريم حقي وأيمن عبد النور بسبب الإيقاف وخالد المولهي للإصابة بينما لم ينضم أسامة الدراجي صانع لعب الترجي ويوسف المساكني لاعب لخويا القطري.

لكن باستثناء عامل الانسجام لن تواجه تونس مشكلة كبيرة بعد استدعاء ثنائي الدفاع علاء الدين يحيى وصيام بن يوسف إضافة إلى عودة ياسين الشيخاوي وثنائي الهجوم صابر خليفة وأمين الشرميطي.

وتعاني الكاميرون من تراجع في المستوى وغياب عدة لاعبين أيضاُ لكنها تلقت دفعة كبيرة بتراجع مهاجمها صمويل ايتوو عن اعتزال اللعب الدولي.