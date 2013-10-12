الاتحاد الآسيوي يتعهد بمساعدة العراق على استضافة المباريات الدولية

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الاتحاد الأسيوي يؤكد أنه سيقوم بإرسال فريق لتقييم الوضع الأمني في العراق على أن يقدم الفريق تقريراً شاملاً.