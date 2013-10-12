الاتحاد الآسيوي يتعهد بمساعدة العراق على استضافة المباريات الدولية

الاتحاد الآسيوي يتعهد بمساعدة العرا...

الاتحاد الآسيوي يتعهد بمساعدة العراق على استضافة المباريات الدولية

الاتحاد الأسيوي يؤكد أنه سيقوم بإرسال فريق لتقييم الوضع الأمني في العراق على أن يقدم الفريق تقريراً شاملاً.

بغداد - تعهد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بتقديم الدعم الكامل للعراق في سعيه لإلغاء الإيقاف الدولي المفروض عليه والذي يحظر عليه استضافة مباريات دولية نتيجة عدم استقرار الاوضاع الأمنية.

 

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الاسيوي للعبة الشعبية إنّه سيتم القيام ببعض الخطوات للتحقق من قدرة العراق على توفير الأمن اللازم لتنظيم مباريات دولية على أرضه.

 

وأضاف رئيس الاتحاد الاسيوي قوله "اتفق الاتحادان الدولي والآسيوي على قيام الاتحاد الآسيوي بإرسال فريق عمل لتقييم الأوضاع (في العراق).. على أن يقدم الفريق تقريراً شاملاً للفيفا للمساعدة في التعاطي مع هذه القضية".

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
العراق
بغداد
تاريخ النشر
تاريخ التحديث