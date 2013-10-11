عماد متعب يعود للأهلي بعد تعافيه من الإصابة

القاهرة - عاد عماد متعب إلى صفوف الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم إلى المباريات بعد غياب أربعة أشهر بسبب الإصابة بعدما شارك في مباراة ودية لفريقه اليوم الجمعة.

وكان متعب قد أجرى جراحة في الظهر في ألمانيا في يونيو حزيران الماضي وبدأ المران مع الفريق في الشهر الماضي.

وسجل متعب هدفاً في مباراة ودية فاز بها الأهلي على نادي مدينة نصر بتسعة اهداف دون رد استعداد لخوض لقاء الإياب أمام كوتون سبور الكاميروني في الدور قبل النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

ونقل موقع الأهلي على الإنترنت عن محمد يوسف مدرب الأهلي قوله "مشاركة متعب خلال الفترة المقبلة ستكون تدريجية حتى يصل إلى المستوى الفني والبدني المطلوب."

وتعادل الأهلي خارج ارضه مع كوتون سبور 1-1 يوم الأحد الماضي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.