بسبب أحداث كلاسيكو العراق.. الانضباط تصدر عقوبات قوية ضد ناديي القوة الجوية والزوراء

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إقامة مباراة الزوراء والقوة الجوية دون حضور جماهيري مع فرض عقوبات الحرمان لجماهير الفريقين بعد الأحداث الأخيرة التي رافقت مباراتهما في بطولة كأس العراق.

وأصدرت لجنة الانضباط، يوم الأربعاء، عدة قرارات ضد الناديين، أبرزها: ”معاقبة جماهير نادي القوة الجوية بالحرمان من دخول الملعب لخمس مبارياتٍ وفق المادة (67) انضباط، ابتداءً من تاريخ صدور القرار، على أن تستكمل العقوبة في الموسم المقبل“.

وأضاف القرار: ”معاقبة نادي القوة الجويّة بغرامةٍ ماليةٍ مقدارها (عشرة ملايين دينار) عن الأضرارِ التي لحقت بالملعبِ وفق المادة (4/67)، ومعاقبة جماهير نادي الزوراء بالحرمان من دخول الملعب لمباراتين استنادا لأحكام المادة (67) انضباط في مباريات الدوري“.

وتابع البيان: ”معاقبة رئيس رابطة مشجعي نادي القوة الجويّة (ضياء سمير) بالحرمان من دخول الملعب لمدة 6 أشهر، وفق أحكام المادة (68) انضباط، وذلك لسوء استخدامه الحرية الشخصيّة في وسائل الإعلام، وفي حالةِ تكرارها ستكون العقوبةُ أشد“.

وأردف: ”معاقبة رئيس رابطة مشجعي نادي الزوراء (أمير المالكي) بالحرمان من دخول الملعب ست مباريات، وذلك لإثارة الجمهور في الملعب استنادا للمادة (58) انضباط، وفي حال تكرارها ستكون العقوبةُ أشد“.

وأكمل: ”يتحمل نادي القوة الجويّة قيمة الأضرار التي حدثت في ملعب الشعب الدولي، وحسب قرار اللجنة التحقيقيّة المشكلة في وزارة الشباب والرياضة“.

كما قررت لجنة الانضباط، مفاتحة مديريّة حماية المنشآت والشخصيات من قبل الأمانة العامة للاتحاد لفتح تحقيق بشأن عدم تأدية القوات الأمنية الموجودة في الملعب واجباتها، ما أدى إلى تخريب المال العام، وخاصة قوات فض الشغب التي يكون واجبها معالجة أعمال الشغب التي تحدث في المدرجات ومعالجة أعمال الشغب التي تطول ممتلكات ومحتويات الملعب.

وتأهل الزوراء إلى نصف نهائي كأس العراق للموسم 2021/2022 بعد فوزه الثمين بنتيجة 2/1 على منافسه القوة الجوية، في ربع النهائي.

وأنهى القوة الجوية الشوط الأول متقدما 1/0 سجله صفاء هادي من ضربة رأسية في الدقيقة السابعة.

وسجل الحسن حويبيب هدف التعادل للزوراء من ضربة رأس في الدقيقة 65، قبل أن يسجل مازن فياض هدف الفوز والتأهل في الدقيقة 88.