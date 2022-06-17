أهلي طرابلس يصعق الاتحاد في الوقت القاتل ويرتقي للمركز الثاني بالمجموعة الثانية للدوري الليبي

خطف أهلي طرابلس فوزًا قاتلًا من غريمه الاتحاد في الدقيقة الأخيرة، خلال المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لمرحلة الإياب في الدوري الليبي الممتاز.

وخلال المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجميل، انتزع أهلي طرابلس فوزًا قاتلًا على حساب غريمه الاتحاد بهدفين لهدف.

تقدم أهلي طرابلس بهدف صالح الطاهر في الدقيقة 43، لينهي الشوط الأول متقدمًا على غريمه بهدف نظيف.

ونجح الاتحاد في إدراك التعادل عن طريق محمد زعبية في الدقيقة 63.

وبينما كانت المباراة تسير في اتجاه التعادل بعد انتهاء الوقت الأصلي والدخول في الوقت بدل الضائع، فاجأ اللاعب البديل أنيس السلتو الجميع، بالضربة القاضية وأحرز هدف الأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، مانحًا أهلي طرابلس ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الانتصار، رفع أهلي طرابلس رصيده إلى 27 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني للمجموعة الثانية، بينما توقف رصيد الاتحاد متصدر المجموعة عند 32 نقطة.