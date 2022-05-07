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رياضة

سبب وفاة عادل الملا
تاريخ النشر: 07 مايو 2022 21:01 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2022 21:10 GMT

سبب وفاة عادل الملا

كشفت وسائل إعلام قطرية سبب وفاة عادل الملا لاعب المنتخب القطري السابق، اليوم السبت. وبحسب قنوات "الكاس"، فإن عادل الملا توفي بعد تعرضه لأزمة قلبية، وكتب حساب

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت وسائل إعلام قطرية سبب وفاة عادل الملا لاعب المنتخب القطري السابق، اليوم السبت.

وبحسب قنوات ”الكاس“، فإن عادل الملا توفي بعد تعرضه لأزمة قلبية، وكتب حساب القناة عبر موقع ”تويتر“: ”قنوات ”الكاس“ تنعى وفاة عادل الملا لاعب منتخبنا الوطني السابق والمحلل الفني الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية“.

وكان الاتحاد القطري قد كتب عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، ينعى الاتحاد القطري لكرة القدم عادل الملا، لاعب منتخبنا السابق، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية“.

وأضاف: ”ويتقدم الاتحاد القطري إلى أهله وذويه ببالغ التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وعادل الملا مواليد 1970، وسبق أن لعب لأندية العربي والخور والريان في قطر.

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