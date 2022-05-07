كشفت وسائل إعلام قطرية سبب وفاة عادل الملا لاعب المنتخب القطري السابق، اليوم السبت.

وبحسب قنوات ”الكاس“، فإن عادل الملا توفي بعد تعرضه لأزمة قلبية، وكتب حساب القناة عبر موقع ”تويتر“: ”قنوات ”الكاس“ تنعى وفاة عادل الملا لاعب منتخبنا الوطني السابق والمحلل الفني الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية“.

قنوات الكاس تنعي وفاة عادل الملا لاعب منتخبنا الوطني السابق والمحلل الفني الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية pic.twitter.com/mSWVKI1r00 — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 7, 2022

وكان الاتحاد القطري قد كتب عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، ينعى الاتحاد القطري لكرة القدم عادل الملا، لاعب منتخبنا السابق، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية“.

وأضاف: ”ويتقدم الاتحاد القطري إلى أهله وذويه ببالغ التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره

ينعي الاتحاد القطري لكرة القدم

عادل الملا

للاعب منتخبنا السابق

الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية

ويتقدم الى أهله وذويه ببالغ التعازي سائلين المولى

عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان

أنا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/ZRhVo4o1u3 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) May 7, 2022

وعادل الملا مواليد 1970، وسبق أن لعب لأندية العربي والخور والريان في قطر.