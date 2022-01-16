تأجيل مباراة السوبر الكويتي بين العربي والكويت بعد إصابة 10 لاعبين بفيروس كورونا

قرر الاتحاد الكويتي تأجيل مباراة السوبر الكويتي بين ناديي العربي والكويت، والتي كان من المقرر أن تقام، غدًا الإثنين.

ووفقًا لقناة ”الكاس“ القطرية، فإن قرار تأجيل مباراة العربي والكويت في السوبر الكويتي جاء بعد إصابة عدد من لاعبي الفريقين بفيروس كورونا المستجد.

📰 خبر ثبوت إصابة 10 من لاعبي الأخضر بفيروس كورونا قبل خوض السوبر • اللاعبون المصابون هم: علاء الدالي، مارديك مارديكيان، عيسى وليد، علي خلف، جمعة عبود، سلطان العنزي، عبدالعزيز السليمي، عبدالرحمن الشرهان، سلمان العوضي وجوسيب كنيزيفيتش pic.twitter.com/2hx9YEZBRg — النادي العربي الرياضي (@Alarabi_SC) January 16, 2022

وكتب العربي عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”ثبوت إصابة 10 من لاعبي الأخضر بفيروس كورونا قبل خوض السوبر، واللاعبون المصابون هم: علاء الدالي، مارديك مارديكيان، عيسى وليد، علي خلف، جمعة عبود، سلطان العنزي، عبدالعزيز السليمي، عبدالرحمن الشرهان، سلمان العوضي وجوسيب كنيزيفيتش“.

وأضاف العربي أنه تأكد إصابة الإداري عيسى إشكناني، وتوميسلاق أورودا أخصائي التأهيل والإعداد البدني وعامل الفريق، في حين لم تظهر نتيجة المسحة لكل من محمد فريح وعبدالله عمار وأحمد براهيم حتى الآن.

وكتب حساب قناة ”الكاس“ عبر موقع ”تويتر“: ”الاتحاد الكويتي يستقر على تأجيل لقاء السوبر بين الكويت والعربي غدا الإثنين لانتشار إصابات فيروس كورونا بين لاعبي الفريقين“.

وتقابل الفريقان قبل أيام في الدوري الكويتي وفاز العربي 1/0 سجله علاء الدين دالي في الدقيقة 52.

ويسعى الكويت حامل لقب كأس السوبر لرد الدين للعربي والفوز عليه في الكأس للمرة السادسة في تاريخه ومعادلة رقم القادسية.

في حين يسعى العربي لإثبات تفوقه مجددا والفوز باللقب الغائب منذ عام 2012، علما أن العربي حقق لقبين في كأس السوبر الكويتي.

وحقق القادسية لقب كأس السوبر الكويتي 6 مرات مقابل 5 للكويت ولقبين للعربي.

على خلفية إيقافه 8 مباريات.. خالد الرشيدي حارس القادسية يعتزل كرة القدم نهائيا https://t.co/EzpOKuTz7n pic.twitter.com/gTQWLiYbAJ — إرم سبورت (@EremSports) January 13, 2022

اعتزال خالد الرشيدي

وقبل أيام أعلن خالد الرشيدي حارس نادي القادسية اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد تأييد قرار بإيقافه عن اللعب 8 مباريات، مع مباراتي الطرد المباشر.

وأيدت لجنة الاستئناف في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم الخميس، عقوبة خالد الرشيدي، بإيقافه عن اللعب 8 مباريات، إضافة إلى مباراتي عقوبة الطرد المباشر، ليصبح الإجمالي 10 مباريات، مع غرامة مالية 9 آلاف دولار على الحارس.

وكتب خالد الرشيدي عبر حسابه في موقع ”تويتر“ عقب تأييد إيقافه: ”بعد التوكل على الله.. أعلن اعتزالي كرة القدم نهائياً ”.

وأضاف: ”ستتم تسوية عقدي مع نادي القادسية، وأعتذر لجماهير نادي القادسية ولأخواني اللاعبين ولمجلس الإدارة على عدم قدرتي بتكملة مشواري بالوضع الراهن، وشكراً لكل من ساندني خلال مشواري الرياضي“.

وقام خالد الرشيدي بعرقلة الحكم يوسف نصار الذي أدار المواجهة؛ وذلك عندما احتسب ركلة جزاء ضد فريقه وطرد أحد زملائه.

يشار إلى أن كاظمة يتصدر جدول ترتيب الدوري الكويتي وفي رصيده 20 نقطة من 9 مباريات، ويتقدم بنقطة وحيدة عن الكويت والقادسية صاحبي المركز الثاني والثالث على الترتيب، في حين حصد العربي 17 نقطة م ن 9 مباريات في المركز الرابع.