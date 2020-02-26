بسبب ”فيروس كورونا“.. إقامة مباريات الدوري العراقي دون جمهور

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، إقامة مباريات الدوري الممتاز دون جمهور ابتداء من الجولة المقبلة بسبب ”فيروس كورونا“.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت عن إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا في محافظة كركوك، فيما رفعت من وتيرة الإجراءات بالعاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال المكلف بقيادة اتحاد الكرة في الفترة الحالية أحمد عباس، في تصريحات نقلها موقع ”الغد“ العراقي“: ”الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرر إقامة مباريات الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز دون جمهور“.

وأوضح: ”القرار جاء بتوصية من وزير الصحة، بتجنب التجمعات، بالتالي فنحن حريصون على صحة الجماهير الرياضية واللاعبين والكوادر التدريبية والإدارية وكل ما يخص كرة القدم العراقية“.

يذكر أن مباريات الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز، ستنطلق اليوم الأربعاء.

وأسفرت قرعة البطولة التي انطلقت في الـ16 من فبراير/شباط، عن تقسيم الفرق إلى 3 مجموعات.

المجموعة الأولى (السليمانية أو زاخو)

الزوراء – نفط الجنوب – الميناء – النجف – والكهرباء

المجموعة الثانية (دهوك)

القوة الجوية – الحدود – الصناعات الكهربائية – أمانة بغداد – والنفط

المجموعة الثالثة (أربيل)

الشرطة – أربيل – نفط ميسان – نفط الوسط – والطلبة