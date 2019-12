انتهاء أزمة القبض على اللاعب الأردني أنس بني ياسين في مطار طهران

قالت قناة المملكة، إنه تم حل العائق الإداري المتعلق بمغادرة اللاعب أنس بني ياسين من إيران بعدما ألقي القبض عليه، أثناء خروجه من مطار طهران.

ووقع بني ياسين لفولاذ الإيراني في الصيف الماضي كأول لاعب أردني ينضم للمسابقة الإيرانية.

وغرد الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم تعليقا على القبض على اللاعب: ”أنس مثل ابني، هو لاعب رائع ورجل حقيقي، لقد ذهب للعب في إيران مع أحد الأندية هناك، لكنهم لم يسمحوا له بالعودة إلى وطنه، النادي لم يدفع مستحقاته المالية، هذا شيء مخجل“.

Anass is like a son to me. Hes the classiest coolest player and a real gentleman. He went professional to Iran to play for a club there. Now they won’t release him back to his home country. Iran, the club never paid him his dues which he deserves. Shame on you! pic.twitter.com/X7Iy9MkpL5

— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) December 31, 2019