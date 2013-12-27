صور.. رونالدو مع عائلته في صحراء دبي

يفتتح السبت مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثامن بمشاركة نخبة من الشخصيات ومدربي ولاعبي كرة القدم في العالم تحت شعار "كرة القدم والتمكين للمستقبل".

يتقدم المشاركين في المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، والفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ الألماني وأفضل لاعب في أوروبا عام 2013، واللذان يتنافسان مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على الفوز بجائزة الكرة الذهبية في الحفل الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بزيوريخ في 13 كانون الثاني/ يناير المقبل.

كما تضم قائمة المشاركين من اللاعبين تشافي هرنانديز قائد برشلونة، والويلزي ايان راش لاعب ليفربول الإنكليزي السابق.

ويشارك ثلاثة من نخبة المدربين في العالم وهم الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا وأوروبا والعالم، والإيطالي فابيو كابيلو مدرب منتخب روسيا، ومواطنه انطوني كونتي مدرب يوفنتوس بطل إيطاليا.

يفتتح كريستيانو رونالدو المؤتمر السبت ويتحدث عن "تطوير مسيرة اللاعب لبلوغ القمة"، على أن يدير الجلسة الحكم الدولي الإيطالي السابق بيارلويجي كولينا الذي يشغل حالياً مسؤولية تطوير الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا".