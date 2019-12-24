الفيفا يوقف سيد مهدي باقر مدافع البحرين 10 مباريات بسبب ”إشارة عنصرية“ (فيديو)

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه عاقب سيد مهدي باقر مدافع البحرين بالإيقاف عشر مباريات بسبب ”سلوك تمييزي“ في مباراة ضد هونغ كونغ بتصفيات كأس العالم.

والتقطت كاميرات التلفزيون باقر وهو يوجه إشارة عنصرية بعينه إلى جماهير هونغ كونغ بعد التعادل دون أهداف في مباراة أقيمت في المدينة يوم الـ14 من نوفمبر/ تشرين الثاني.

واتخذ الفيفا إجراءات انضباطية بحق باقر الشهر الماضي، وأعلن عن تغريم اللاعب البحريني 30 ألف فرنك سويسري (30549 دولارا) كما حذره من تكرار هذا السلوك.

ويأتي الإيقاف بعدما أعلن الفيفا في يوليو/ تموز أنه ضاعف الحد الأدنى لعقوبة الإيقاف بسبب السلوك العنصري لتصل إلى عشر مباريات.

وألقت سلسلة من وقائع العنصرية في مباريات كبيرة بظلالها على كرة القدم هذا الموسم.

وتضمن أحدث هذه الوقائع القبض على أحد مشجعي تشيلسي بعدما وجه إساءة عنصرية مزعومة إلى سون هيونغ-مين لاعب توتنهام هوتسبير في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في لندن يوم الأحد.

كما تعرض أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي لإساءة عنصرية مزعومة في المباراة نفسها؛ ما دعا اتحاد اللاعبين المحترفين للمطالبة بإجراء تحقيق حكومي حول وقائع العنصرية في كرة القدم الإنجليزية.

وكانت إيطاليا في قلب الأحداث هذا الموسم واستهدف روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان وماريو بالوتيلي لاعب بريشيا من جماهير الأندية المنافسة خلال مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وفي قرار منفصل، عاقب الفيفا إندونيسيا بخوض مباراة دون جماهير وفرض عليها غرامة قدرها 200 ألف فرنك سويسري بسبب فشلها الأمني خلال مباراة ضد ماليزيا في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.

وفرض الفيفا غرامة على ماليزيا قدرها 50 ألف فرنك سويسري بسبب سلوك جماهيرها.

وستخوض سيراليون مباراة واحدة دون جماهير وستدفع غرامة تبلغ 50 ألف فرنك سويسري بسبب الافتقار للنظام خلال مباراة ضد ليبيريا في تصفيات كأس العالم في سبتمبر/ أيلول.