نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي

سيلعب العهد اللبناني حامل اللقب ضمن المجموعة الأولى في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد سحب القرعة اليوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتوج العهد بلقب النسخة الأخيرة للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه 1-صفر على فريق 25 أبريل من كوريا الشمالية في المباراة النهائية.

وبات العهد أول فريق لبناني يحصد اللقب رغم أنه ثالث فريق من لبنان يبلغ المباراة النهائية بعد النجمة عام 2005 والصفاء عام 2008.

وتضم المجموعة الأولى -أيضًا- المنامة البحريني، والجيش السوري، إضافة إلى أحد الفائزين من الدور التمهيدي.

وسيتنافس في دور المجموعات 36 ناديًا موزعة على تسع مجموعات تتنافس في المناطق الجغرافية الخمس لقارة آسيا.

وسينطلق الدور التمهيدي لنسخة 2020 في الـ22 من يناير/ كانون الثاني بينما سيقام النهائي في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني. وكان العهد بطل الدوري اللبناني سبع مرات وقع ضمن المستوى الأول قبل سحب القرعة مع نادي الجيش السوري بطل نسخة 2004.

وزادت أهمية الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2020 بعد قرار المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري للعبة تخصيص مقعد مضمون للفائز بلقب البطولة من أجل المشاركة في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا 2021.

وقال داتو وندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ”تمهّد بطولة كأس الاتحاد الآسيوي الطريق نحو التميز بالنسبة للعديد من أنديتنا وكذلك للاتحادات الوطنية الصاعدة والطامحة“.

وأضاف ”هذه البطولة تزيد مستوى الحماسة، وتساهم -أيضًا- في تحقيق طموحاتنا في تأكيد مكانة كرة القدم بصفتها اللعبة الأكثر شعبية في القارة.

”كل عام تتحسن البطولة .. ومع إضافة فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021 .. ستستقطب نسخة 2020 اهتمام جماهيرنا من جديد وتزيد حماسة الفرق لكتابة إنجازات تاريخية جديدة“.

وستشهد النسخة الجديدة مشاركة أندية من بروناي وتيمور الشرقية للمرة الأولى.

لكن يتعيَّن أوَّلًا على لالينوك من تيمور الشرقية وانديرا من بروناي تجاوز عقبة ماكاسار الإندونيسي ويانجون يونايتد من ميانمار على التوالي خلال الدور التمهيدي للظهور في دور المجموعات.

وفيما يأتي القرعة:

*غرب آسيا المجموعة الأولى –

العهد (لبنان)

المنامة (البحرين)

الجيش (سوريا)

الفائز من الدور التمهيدي (عمان/فلسطين)

المجموعة الثانية

الفيصلي أو الوحدات (الأردن)

الأنصار (لبنان)

الكويت أو السالمية (الكويت)

الوثبة (سوريا)

المجموعة الثالثة

الرفاع أو المحرق (البحرين)

الجزيرة (الأردن)

الظفرة (عمان)

القادسية (الكويت)

* وسط آسيا

المجموعة الرابعة

الاستقلال أو ريجار تاداز (طاجيكستان)

التين عسير (تركمانستان)

دوردوي (قرغيزستان)

الفائز من الدور التمهيدي (طاجيكستان/تركمانستان/قرغيزستان)

* جنوب آسيا

المجموعة الخامسة

تشيناي أو جوا (الهند)

تي سي سبورتس (المالديف)

باشوندارا كينجز (بنجلادش)

الفائز من الدور التمهيدي (الهند/بنجلادش/بوتان/سريلانكا)

* منطقة آسيان

المجموعة السادسة

هو تشي منه (فيتنام)

هواجانج يونايتد (سنغافورة)

لاو تويوتا (لاوس)

الفائز من الدور التمهيدي (ميانمار وبروناي)

المجموعة السابعة

سيريز (الفلبين)

ثان كوانج نينه (فيتنام)

بالي يونايتد أو الممثل الثالث لإندونيسيا (إندونيسيا)

الفائز من الدور التمهيدي (لاوس/كمبوديا)

المجموعة الثامنة

تامبنيز روفرز أو جيلانج (سنغافورة)

كايا ايلويلو (الفلبين)

شان يونايتد أو اياياوادي يونايتد (ميانمار)

الفائز من الدور التمهيدي (إندونيسيا/تيمور الشرقية)

* شرق آسيا المجموعة التاسعة

ووفو تاي بو (هونج كونج)

تاتونج (تايوان)

ماست (مكاو)

الفائز من الدور التمهيدي (هونج كونج/تايوان/منغوليا)