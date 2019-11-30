الإصابة تحرم منتخب العراق من جهود سعد ناطق في خليجي 24

تأكد غياب النجم سعد ناطق عن باقي مباريات منتخب العراق في بطولة كأس الخليج ”خليجي 24“ التي تستضيفها قطر حتى الثامن من ديسمبر المقبل، بعد تعرضه لإصابة قوية في فوز أسود الرافدين 2/0 على الإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وغادر سعد ناطق المباراة في الدقيقة 90، وحل مكانه ميثم جبار، وبحسب باسل كوركيس المدير الإداري للمنتخب العراقي فإن الطبيب المختص أكد وجود 3 كسور في أنف سعد ناطق، مع وجود جرح في اللثة والشفة العليا للاعب، وقد خضع اللاعب لعملية جراحية في مستشفى حمد في الدوحة.

وطالب الطبيب الذي أشرف على حالة اللاعب بضرورة منحه فترة راحة قصيرة، وختم البيان أن بعثة منتخب العراق حضرت في مستشفى حمد بالعاصمة الدوحة رفقة اللاعب سعد ناطق، حتى يتم الاطمئنان على حالته الصحية، وتتمنى خروجه بعد ساعات قليلة من مقر إقامة ”أسود الرافدين“ كي يحصل على الراحة المطلوبة.

ورفع منتخب العراق رصيده إلى 6 نقاط من فوز على قطر ثم الإمارات، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

سعد ناطق لاعب منتخب العراق يغيب لنهاية كاس الخليج العربي بعد تعرضه للإصابة بـ 3 كسور في الأنف خلال مباراة الإمارات أجرى بسببها عملية جراحية بمستشفى حمد في الدوحة#خليجي24 #كأس_الخليج pic.twitter.com/sDKacjPB2p — كأس الخليج العربي (@GulfCup_24) November 30, 2019

???? رسمياً | سيغيب مدافع المنتخب الوطني العراقي سعد ناطق عن باقي مباريات بطولة كأس الخليج بسبب الإصابة التي تعرض لها اليوم أمام الامارات حيث أكد الطبيب المختص وجود 3 كسور بالأنف مع وجود جرح في اللثة و الشفة العليا للاعب .. pic.twitter.com/uMFemU8IPg — نواف الآسيوي ???????? . (@football_l5) November 29, 2019