 الإصابة تحرم منتخب العراق من جهود سعد ناطق في خليجي 24 – إرم نيوز‬‎

الإصابة تحرم منتخب العراق من جهود سعد ناطق في خليجي 24

الإصابة تحرم منتخب العراق من جهود سعد ناطق في خليجي 24

المصدر: فريق التحرير

تأكد غياب النجم سعد ناطق عن باقي مباريات منتخب العراق في بطولة كأس الخليج ”خليجي 24“ التي تستضيفها قطر حتى الثامن من ديسمبر المقبل، بعد تعرضه لإصابة قوية في فوز أسود الرافدين 2/0 على الإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وغادر سعد ناطق المباراة في الدقيقة 90، وحل مكانه ميثم جبار، وبحسب باسل كوركيس المدير الإداري للمنتخب العراقي فإن الطبيب المختص أكد وجود 3 كسور في أنف سعد ناطق، مع وجود جرح في اللثة والشفة العليا للاعب، وقد خضع اللاعب لعملية جراحية في مستشفى حمد في الدوحة.

وطالب الطبيب الذي أشرف على حالة اللاعب بضرورة منحه فترة راحة قصيرة، وختم البيان أن بعثة منتخب العراق حضرت في مستشفى حمد بالعاصمة الدوحة رفقة اللاعب سعد ناطق، حتى يتم الاطمئنان على حالته الصحية، وتتمنى خروجه بعد ساعات قليلة من مقر إقامة ”أسود الرافدين“ كي يحصل على الراحة المطلوبة.

ورفع منتخب العراق رصيده إلى 6 نقاط من فوز على قطر ثم الإمارات، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

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