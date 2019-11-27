عُمان حاملة اللقب تستهل خليجي 24 بالتعادل السلبي مع البحرين

استهلت عُمان مشوار الدفاع عن لقب كأس الخليج لكرة القدم بالتعادل بدون أهداف مع البحرين، في المجموعة الثانية على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، اليوم الأربعاء.

وبعد بداية شابها الحذر من الفريقين، ارتفع إيقاع المباراة في الشوط الثاني وسدد المنتخب البحريني في العارضة قرب النهاية مع تبادل الفريقين للهجمات في الدقائق الأخيرة.

وسدد سعد سهيل الظهير الأيمن للمنتخب العُماني كرة حادت قليلًا عن المرمى من زاوية صعبة، قبل أربع دقائق على النهاية، ثم أبعد فايز الرشيدي حارس عُمان فرصتين في الوقت المحتسب بدل الضائع لصالح البحرين، ليكتفي الفريقان، اللذان بلغا الدور الثاني في كأس آسيا في بداية العام الحالي، بتقاسم النقاط في مباراتهما الافتتاحية.

وتلتقي السعودية مع الكويت صاحبة الرقم القياسي في البطولة بعشرة ألقاب في المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.