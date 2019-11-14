منتخب لبنان يفرض التعادل على كوريا الجنوبية بتصفيات كأس العالم 2022

فرض منتخب لبنان التعادل دون أهداف على كوريا الجنوبية في بيروت، ليواصل مسيرته الجيدة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 اليوم الخميس.

ورفع لبنان، الذي استضاف اللقاء وسط اضطرابات أمنية بعد أسابيع من الاحتجاجات واسعة النطاق ضد النخبة الحاكمة، رصيده إلى 7 نقاط من 4 مباريات بالمجموعة الثامنة متساويًا مع كوريا الشمالية وبفارق نقطة واحدة خلف كوريا الجنوبية‭ ‬المتصدرة.

وبعد هزيمة أولى أمام كوريا الشمالية فاز لبنان، الذي لم يسبق له التأهل لكأس العالم، على تركمانستان وسريلانكا قبل التعادل اليوم مع كوريا الجنوبية التي لم تغب عن النهائيات منذ 1986 وحققت المركز الرابع على أرضها في نسخة 2002.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.