إيران تشتكي البحرين لدى الفيفا

قال وزير الشباب والرياضة الإيراني مسعود سلطاني فر، إن بلاده سترفع شكوى ضد البحرين بسبب ما أسماه بـ“الإساءة“ التي وجهها جمهور ولاعبو المنتخب البحريني لكرة القدم للنشيد الوطني الإيراني.

وزعم سلطاني فر في حديث نقلته وكالة أنباء ”بانا“ شبه الرسمية، أن ”الإساءة التي وجهها جمهور ولاعبو المنتخب البحريني لكرة القدم، إلى النشيد الوطني الإيراني انتهاك صريح لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وسنتابع ذلك عبر المؤسسات الدولية“.

وأضاف أن ”هذه الإساءة إلى النشيد الوطني الإيراني لن تمر دون ملاحقة قانونية ورفع شكوى ضد البحرين، وسيتم في أقرب فرصة ممكنة من خلال الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إخطار الفيفا والاتحاد الآسيوي بتلك التصرفات“.

وتمكن المنتخب البحريني من إلحاق الهزيمة بالمنتخب الإيراني بهدف دون رد في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وشنت وسائل الإعلام الإيرانية هجومًا على جماهير المنتخب البحريني لكرة القدم، حيث وصفت تصرفها في ملعب المنامة أثناء عزف النشيد الوطني الإيراني مساء اليوم قبل بدء المباراة بين إيران والبحرين بـ ”المسيء“.

ورفعت البحرين رصيدها إلى 7 نقاط لتتقاسم صدارة المجموعة مع العراق، وتراجعت إيران، التي تأهلت إلى نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا، للمركز الثالث بست نقاط من ثلاث مباريات بعدما تلقت أول خسارة في التصفيات.

وغرد حساب يدعى عبدالرحمن مكي تعليقًا على الأمر: ”حق كل من قاعد يتكلم عن إيران وعن النشيد الوطني، بس اذا كنتوا اتطالعون بعين وحدة ذي مشكلتكم، بس لاتنسوا جمهور إيران في ٢٠١١ يوم حطوا شعار ”الموت لآل خليفة“ في مباراة ماكانت تجمع البحرين مع إيران بالأساس، كانت المباراة بين فريق إيراني و فريق النصر السعودي.“.