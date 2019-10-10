منتخب اليمن يسقط بخماسية أمام أوزبكستان في تصفيات كأس العالم 2022 (فيديو)

تلقى منتخب اليمن خسارة قاسية بنتيجة 5/0 أمام مضيفه منتخب أوزبكستان في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، (المرحلة الثانية).

وأنهى منتخب أوزبكستان الشوط الأول متقدمًا 2/0 جاء الأول بتوقيع سانجار كوديركولوف في الدقيقة الثانية، في حين سجل إلدور شومورودوف الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي النصف الثاني من المباراة سجل منتخب أوزبكستان 3 أهداف، وقع دجامشيد إسكنداروف هدفًا في الدقيقة 53، في حين أضاف إسلوم توختاخوجاييف رابع أهداف أوزبكستان، قبل أن يوقع أيغور سيرجييف الهدف، أمس، في الدقيقة 90.

وتجمد رصيد منتخب اليمن عند نقطتين، في المركز الرابع (مؤقتًا،) حصدهما بتعادلين أمام سنغافورة والسعودية، قبل أن يخسر بخماسية أمام أوزبكستان.

ورفع منتخب أوزبكستان رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة عن منتخب سنغافورة المتصدر.

وفي وقت لاحق يلعب منتخب السعودية مع سنغافورة.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات: سنغافورة، وأوزبكستان، وفلسطين، واليمن، والسعودية.

تصفيات كأس العالم آسيا: أوزباكستان 1 : 0 اليمن | هدف كوديركولوف في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM ‘pic.twitter.com/xR3XFVb7bQ — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 10, 2019

تصفيات كأس العالم آسيا : أوزباكستان 2 : 0 اليمن | هدف شموردوف في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/YML6IdfkCT — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 10, 2019

تصفيات كأس العالم آسيا : أوزباكستان 3 : 0 اليمن | هدف اسكاندروف في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/nvwUUlbbV1 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 10, 2019