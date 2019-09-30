وسط استياء كبير.. جستن ميرام يعتذر عن عدم الانضمام لمنتخب العراق

تقدم العراقي جستن ميرام، لاعب فريق كولمبوس كرو الأمريكي، باعتذار للجهاز الفني لمنتخب بلاده لكرة القدم، عن عدم قدرته على الالتحاق بصفوفه، وذلك بعد ساعات من إدراج اسمه في تشكيلة ”أسود الرافدين“ لمباراتيه المقبلتين ضمن التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستقبل المنتخب العراقي منتخب هونغ كونغ في 10 أكتوبر المقبل على إستاد البصرة الدولي، ويحل ضيفًا على نظيره الكمبودي في الـ15 منه.

ونقل الاتحاد في بيان اليوم الإثنين، عن المدير الإداري للمنتخب باسل كوركيس: ”بأعذار واهية وتنصل واضح عن مهمة المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة، أبدى اللاعب جستن ميرام عدم رغبته بالالتحاق بالمنتخب“.

وقال كوركيس الذي لم يتطرق إلى أسباب الاعتذار: ”تعرضنا للصدمة من كلام اللاعب ميرام وحاولنا أن نثنيه لحاجة المنتخب له في أهم مباراتين مقبلتين، لكنه أصر على عدم الالتحاق“.

وتابع: ”أبلغت المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش بهذا الاعتذار، والأخير أبدى انزعاجه وطلب مني أن أعاود الاتصال باللاعب لثنيه في محاولة أخرى، إلا أنه جدد اعتذاره“.

ويعد ميرام (30 عامًا) أحد أبرز لاعبي خط وسط المنتخب العراقي ويعوّل عليه الجهاز الفني في حسم المباريات، بفضل ما يتمتع به من خبرة فنية ومهارات فردية تسخر لبقية زملائه.

وساهم ميرام بإنقاذ المنتخب العراقي في مباراة الجولة الأولى من التصفيات في المجموعة الثالثة، وذلك بالتعادل 1-1 أمام البحرين.

ويتصدر المنتخب البحريني ترتيب المجموعة بأربع نقاط (من مباراتين) أمام نظيره الإيراني (ثلاث نقاط من مباراة واحدة) فالمنتخب العراقي بنقطة واحدة (من مباراة واحدة)، بتساوٍ مع منتخبي كمبوديا وهونغ كونغ لكن من مباراتين.

وكشفت تقارير أن سبب الاعتذار هو التزام اللاعب في مباراة مهمة لناديه كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي في الثامن عشر من الشهر المقبل، أي بعد مباراة كمبوديا بيومين فقط، ما دفع اللاعب إلى الاعتذار عن المغادرة للمباراة الثانية وطلب التواجد في مباراة هونج كونج لكن المدرب قرر إبعاده.