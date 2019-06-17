العهد اللبناني ينتزع فوزًا صعبًا على الوحدات الأردني بكأس الاتحاد الآسيوي (فيديو)

انتزع العهد اللبناني فوزًا صعبًا وثمينًا، بنتيجة 1/0، على مضيفه الوحدات الأردني، في المباراة التي جمعتهما الإثنين، في ذهاب نصف نهائي غرب آسيا، ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل محمد قدوح الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 79، بضربة رأس من داخل منطقة الجزاء.

وقبل مباراة اليوم، تقابل الوحدات والعهد مرتين في كأس الاتحاد الآسيوي، حيث فاز كل منهما على أرضه 3/2، وكان ذلك العام 2016 في دور المجموعات.

وتقام مباراة الإياب يوم الإثنين المقبل، على ملعب بيروت البلدي.